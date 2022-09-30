ВСУ обстреляли колонну беженцев из подконтрольной им части Запорожской области | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли колонну беженцев из подконтрольной им части Запорожской области Член ВГА Запорожской области Рогов: 23 человека погибли при обстреле ВСУ колонны беженцев РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли колонну автомобилей с беженцами. Мирные жители пытались выехать с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Террористы обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобожденную от нацистов территорию. Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область», — рассказал он.

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Погибли 23 человека, 34 ранены. Владимир Рогов выразил опасение, что ВСУ попытаются выдать произошедшее за нападение российских военных. Они хотят запугать местных жителей, чтобы не допустить оттока населения в освобожденную часть Запорожской области — будущий регион России.

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ВСУ, по его информации, ввели на КПП электронные очереди, систему согласования и проверку спецслужбами. Жители подконтрольной Украине территории в среду перекрыли Ореховскую трассу и потребовали разрешить им уехать. На место прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины и стали им угрожать.

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