Спецоперация 16 сентября 2023, 13:53 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, один человек погиб Мужчина погиб, женщина ранена при обстреле ВСУ Кировского района Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

При обстреле украинскими боевиками Кировского района Донецка погиб один мужчина, женщина получила ранения. Об этом заявили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов по военным преступлениям киевского режима.

Сведения о последствиях очередного обстрела продолжают собирать.

Реклама

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район) по улице Фета, 21/2, погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения», — заявили в ведомстве.

Ранее житель Донецка получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток». 41-летний мужчина пострадал в Петровском районе в районе шахты Челюскинцев.

Украина продолжает регулярно обстреливать Донецк, а также другие населенные пункты ДНР. На этой неделе под огонь попал автобус с мирными жителями — ранения получили два пассажира.

Также боевики ВСУ обстреляли детский сад в Ворошиловском районе. Здание получило серьезные повреждения.