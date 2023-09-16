16 сентября 2023, 13:53
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, один человек погиб
Мужчина погиб, женщина ранена при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
При обстреле украинскими боевиками Кировского района Донецка погиб один мужчина, женщина получила ранения. Об этом заявили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов по военным преступлениям киевского режима.
Сведения о последствиях очередного обстрела продолжают собирать.
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«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район) по улице Фета, 21/2, погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения», — заявили в ведомстве.
Ранее житель Донецка получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток». 41-летний мужчина пострадал в Петровском районе в районе шахты Челюскинцев.
Украина продолжает регулярно обстреливать Донецк, а также другие населенные пункты ДНР. На этой неделе под огонь попал автобус с мирными жителями — ранения получили два пассажира.
Также боевики ВСУ обстреляли детский сад в Ворошиловском районе. Здание получило серьезные повреждения.
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