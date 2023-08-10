Спецоперация 10 августа 2023, 00:43 ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами окопы с украинскими военнопленными «РВ»: артиллерия ВСУ обстреляла кассетными боеприпасами окопы с украинскими военнопленными Официальное интернет-представительство президента Украины

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Артиллерия ВСУ массированным огнем кассетными боеприпасами расстреляла окопы с украинскими военнопленными. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Обстрел произошел в районе села Работино в Запорожской области. Российские войска атаковали окопы, где засели боевики украинской армии, и взяли в плен оставшихся в живых, написали военкоры.

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«Часть боевиков ВСУ уничтожена, часть взята в плен. Украинская артиллерия наносит удары по окопам со своими же солдатами», — сообщили авторы Telegram-канала.

Российские бойцы вместе с украинскими пленными на несколько часов оказались заблокированы из-за шквального огня ВСУ. На Запорожском направлении весь день 9 августа не прекращались ожесточенные бои, отметили военкоры.

В огромных потерях ВСУ в контрнаступлении обвинили президента Украины Владимира Зеленского. Страна потеряла десятки тысяч убитыми и ранеными. Власти Украины и Зеленского назвали некомпетентными дилетантами.