ВСУ обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными снарядами

ВСУ вновь открыли огонь по Ясиноватой. Об этом написали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По данным представителей ведомства, ВСУ открыли огонь в 08:57 по местному времени.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 08:57 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», — написали они.

Кроме того, представители СЦКК в ДНР сообщили, что ВСУ открыли огонь по Ясиноватой и позднее. По их словам, украинская армия повторно открыла огонь по населенному пункту в 09:22. ВСУ выпустили по городу еще три крупнокалиберных снаряда. Обстрел также вели со стороны Авдеевки.

Кроме того, ВСУ 20 мая открыли огонь по другим населенным пунктам ДНР. Под обстрел попали Горловка, Озеряновка, Доломитное и Донецк. По ним в основном выпустили крупнокалиберные снаряды.