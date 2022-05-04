ВСУ обстреляли Ясиноватую из минометов

ВСУ выпустили несколько мин по Ясиноватой. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Выстрел зафиксировали 4 мая, в 7:45. ВСУ обстреляли город по направлению из Авдеевки.

«Населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три мины калибром 120 миллиметров», — написали представители ведомства.

Позднее, в 8:41 4 мая, представительство ДНР в СЦКК зафиксировало, что ВФУ выпустили один снаряд из тяжелой артиллерии по Макеевке. Калибр выпущенного боеприпаса — 122 миллиметра.

СМИ сообщили, что обстрел Макеевки со стороны ВФУ привел к пожару на нефтебазе. Журналист «Известий» Александр Сафиулин поделился видео, на котором показал дым над территорией хранилища. По его словам, Кировский район Донбасса с самого утра находится под обстрелом ВФУ.

Позднее пожар на нефтебазе подтвердила и пресс-служба городской администрации Макеевки. Они сообщили, что здание загорелось во время «очередного артиллерийского обстрела» со стороны ВФУ.