ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»

Формирования украинских националистов в очередной раз обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Всего украинские военные выпустили десять ракет из системы залпового огня «Град» со стороны населенного пункта Авдеевка.

Ясноватая находится в 25 километрах севернее Донецка, в ней расположена самая крупная в бывшем СССР железнодорожная станция. В западной части города, по направлению к Авдеевке, с 2014 года проходит линия соприкосновения с позициями украинских националистов.