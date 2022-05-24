24 мая 2022, 07:06
ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Формирования украинских националистов в очередной раз обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Всего украинские военные выпустили десять ракет из системы залпового огня «Град» со стороны населенного пункта Авдеевка.
Ясноватая находится в 25 километрах севернее Донецка, в ней расположена самая крупная в бывшем СССР железнодорожная станция. В западной части города, по направлению к Авдеевке, с 2014 года проходит линия соприкосновения с позициями украинских националистов.