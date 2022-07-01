ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»

ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» по городу Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Это был уже пятый с начала дня обстрел данного населенного пункта, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Ракеты выпустили в 09:30 со стороны Авдеевки. С того же направления в 06:30 на Ясиноватую обрушились три мины калибром 120 миллиметров, в 06:45 — четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 08:00 и 09:15 — еще по пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Также сегодня под удар попали Донецк, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Воробьевка, Доломитное.

По данным СЦКК ДНР, за предыдущие сутки, с 03:00 30 июня до 03:00 1 июля, ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 67 раз и выпустили 541 боеприпас. На донецком и ясиноватском направлениях применялись РСЗО «Град» и артиллерия, на горловском — «Грады», минометы, БМП и АГС. Под огнем оказались 16 населенных пунктов. Поступили данные о семи раненых мирных жителях, среди них 12-летний мальчик. Пострадавшие были в Кировском районе Донецка, Александровке, Горловке, Новониколаевке и Ясиноватой. Обстрелы повредили 34 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры.