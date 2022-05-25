ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града»

Украинские военные четыре раза за утро открыли огонь по Ясиноватой. В промежуток между 07:00 и 08:00 часами по городу выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров и пять ракет из БМ-21 «Град».

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы Ясиноватой бойцы ВСУ вели с позиций в Авдеевке.

Накануне представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о тяжелых боях с украинскими военными в районе Горловки, Авдеевки, Марьинки и Новомарьинки.

По информации Минобороны РФ, 24 мая авиация ВКС РФ уничтожила более 210 националистов. Был сбит украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска.

Ракетные войска и артиллерия также поразили 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Были уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.