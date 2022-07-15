ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града»

Утром 15 июля населенный пункт Ясиноватая попал под артобстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 07:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра, 10 ракет из РСЗО БМ-21 „Град“», — заявили представители ведомства.

Также утром 15 июля под обстрел со стороны ВСУ попал и населенный пункт Доломитное. По нему несколько раз открывали огонь, в том числе из тяжелой артиллерии и минометов. Обстрел Доломитного вели со стороны населенных пунктов Курдюмовка, Семигорье и Кодема.

О жертвах и разрушениях после этих ударов ВСУ по Доломитному и Ясиноватой пока неизвестно.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что 14 июля двое мирных жителей погибли и 14 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинской армии. Заявление ведомства процитировал RT.