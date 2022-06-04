ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града»

Украинские военные выпустили в Ясиноватую 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом в сообщил Telegram-канал Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в ДНР.

ВСУ обстреляли город в 12:55 с позиций в Авдеевке. Спустя восемь минут оттуда же прилетело семь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке.

Также в ДНР заявили, что украинские военные выпустили в Ясиноватую еще десять ракет из того же оружия в 08:15.

Ясиноватая — прифронтовой город в северной части ДНР с населением в 30 тысяч человек. Там располагается один их крупных железнодорожных узлов. ВСУ регулярно обстреливают его и пригород после начала российской спецоперации.