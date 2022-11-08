ВСУ обстреляли Ясиноватую | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 15:52 ВСУ обстреляли Ясиноватую Глава Ясиноватой Шевченко: пожар начался на подстанции из-за обстрела ВСУ

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Вооруженные силы Украины открыли огонь по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, из-за обстрела там начались пожары. Об этом заявил глава городской администрации Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Обстрел Ясиноватой продолжается. Оставайтесь в укрытии. В городе зафиксированы пожары», — написал он.

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По его словам, украинская сторона продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру населенного пункта.

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В результате обстрела начался пожар на электроподстанции, которая питает Ясиноватую. Спасатели уже направились на место случившегося.

Украинские силы утром 8 ноября в очередной раз обстреляли Донецк. В результате атаки житель Ленинского района города погиб, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Еще один мужчина пострадал.

Снаряды ВСУ попали в многоквартирный дом. По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК), националисты выпустили по Ленинскому району четыре снаряда калибром 155 миллиметров.