Украинские военные обстреляли Яковлевку в ДНР из РСЗО «Град» | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 09:45 Украинские военные обстреляли Яковлевку в ДНР из РСЗО «Град» Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Яковлевку из РСЗО «Град» РИА "Новости"

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ВСУ выпустили по Яковлевке в ДНР шесть ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:17 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть ракет из БМ-21 „Град“», — сказано в сообщении.

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Представители ЛНР в СЦКК заявили, что за прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли населенные пункты из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Под огнем оказались Краснореченское, Старобельск, Золотое-2, Белокуракино. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, а также восемь ракет из HIMARS.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал усилить военный ответ России на обстрелы со стороны Украины.