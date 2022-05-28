ВСУ обстреляли из «Урагана» пригород Херсона, погиб мужчина

ВСУ обстреляли из РСЗО «Ураган» поселок Чернобаевка в пригороде Херсона. Снаряд попал в жилой дом, где в этот момент находилась семья. Один мужчина погиб, его родители попали в больницу, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Снаряд попал прямо в жилой дом, где находился 36-летний мужчина. Он погиб на месте, его разорвало на куски. А его родители получили ранения. Оба доставлены в больницу. Мать в тяжелом состоянии», — сообщил он в комментарии РИА «Новости».

Стремоусов обратил внимание, что вблизи дома, где погиб человек, нет никаких военных объектов. Таким образом, по его словам, ВСУ просто целенаправленно уничтожают мирное население.

«Они каждый день методично стреляют по Чернобаевке, чтобы по-любому были какие-то жертвы. Это методика нацистов», — заключил он.

Ранее Херсонская область из соображений безопасности закрыла границу с регионами, которые находятся под контролем Украины.