В Луганской Народной Республике украинские боевики применили американские РСЗО HIMARS для обстрела больницы. Бойцы подразделения 27-й артиллерийской бригады ВСУ 26 атаковали медучреждение в Стаханове.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате ракетного удара больница получила серьезные повреждения.

«По предварительным данным, погибли три человека, семь — получили ранения различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Командиры ВСУ, подчеркнули в Минобороны, знали, что выбранная цель является гражданским медицинским объектом. На лечении в нем находились дети, беременные женщины и пожилые люди.

Солдаты ВСУ неоднократно атаковали гражданскую инфраструктуру. В Донбассе они обстреливают живые кварталы, не обращая внимания на жертвы среди мирных жителей.

В очередной раз под обстрелом оказался Донецк. Один из снарядов, выпущенных ВСУ, прилетел на стадион «Олимпийский», пропахав футбольное поле.