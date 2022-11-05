ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 04:18 ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР Представительство ЛНР в СЦКК: Украина выпустила четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово РИА "Новости"

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Украинские военнослужащие атаковали Сватово в Луганской Народной Республике. ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня HIMARS. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), Украина выпустила четыре ракеты.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS», — написали представители центра.

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Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

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ВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса. Украинские бойцы наносят ущерб не только инфраструктуре, но и населенным пунктам. Под угрозой оказываются мирные жители.

Накануне сообщалось об обстреле города Ясиноватая. Украинские солдаты выпустили из РСЗО «Град» шесть ракет.

4 ноября Минобороны России заявило об уничтожении трех цехов завода «Коммунар» в Харькове — там производили снаряды для украинских реактивных систем залпового огня. Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ.