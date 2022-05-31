ВСУ обстреляли из «Градов» одновременно Ясиноватую, Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли из Авдеевки одновременно три населенных пункта: Ясиноватую, Макеевку и Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Все три обстрела велись в 11:20 ракетами из БМ-21 «Град». По Ясиноватой выпустили 10 ракет, по Киевскому району Донецка — 40 ракет. Червоногвардейский район Макеевки атаковали пятью ракетами.

Спустя пять минут ВСУ напали на Еленовку. По ней из Новомихайловки было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Утром 31 мая украинские войска также обстреливали Александровку, Доломитное, Минеральное, шахту Гагарина, неоднократно открывали огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой.

По данным на 10:37 в Александровке пострадала ферма на улице Сельскохозяйственной, в Ясиноватой — частный жилой дом на улице Каштановой и многоквартирные дома в третьем микрорайоне.