Украинские военные выпустили пять ракет из «Града» по поселку Верхнеторецкое в ДНР. Об этом проинформировал Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Украинские военные выпустили ракеты вечером, 10 июля, в 20:50.

«Выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — сказано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram-канале.

Кроме того, менее чем за два часа до этого — в 19:30 — были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Новоселовка. Тогда украинские военные выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Также СЦКК ДНР сообщил об обстреле в направлении Новобахмутовки. В этом случае ВСУ выпустили в сторону населенного пункта два снаряда калибром 152 миллиметра.

Украинские вооруженные силы в воскресенье, 10 июля, нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Донецке. Националисты обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города. Только за 45 минут по ним выпустили больше 35 натовских снарядов 155-го калибра.