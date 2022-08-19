ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов ДНР

Украинские боевики за полтора часа вечера 19 августа нанесли артиллерийские удары по шести населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Под ударами тяжелой артиллерии оказались Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, а также поселки Гольмовский и Зайцево. Всего ВСУ выпустили 59 крупнокалиберных снарядов и 10 мин.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в Кировском районе Донецка в результате разорвавшегося снаряда погибли пожилые мужчина и женщина.



«Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка, по улице Ушакова в поселке Лозовском убиты мужчина 1949 года рождения и женщина 1951 года рождения», — говорится в сообщении штаба.

Оказавшийся под обстрелом ВСУ поселок Зайцево сегодня освободили войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что общее количество освобожденных населенных пунктов ДНР выросло до 270.