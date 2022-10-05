ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке | 360°

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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ исправительной колонии

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Украинские силы ударили авиационными ракетами по исправительной колонии в Горловке (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации», — написал он в своем Telegram.

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По его словам, авиационные ракеты (НУРС) выпустили с вертолета. В результате удара были повреждены ограждение колонии, административное здание и общежитие. Приходько добавил, что обошлось без пострадавших.

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Ранее сообщалось, что ВСУ 5 октября обстреляли Донецкую Народную Республику 22 раза. Под огонь попали Донецк, Макеевка и Горловка. Последнюю, в частности, атаковали четыре раза.

Известно, что в Калининском районе Горловки снаряды повредили жилой дом и летнюю кухню, а в Центрально-городском —  магазин. Никто не пострадал.

ДНР

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