ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке | 360°

Важное 05 октября 2022, 11:02 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ исправительной колонии

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Украинские силы ударили авиационными ракетами по исправительной колонии в Горловке (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации», — написал он в своем Telegram.

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По его словам, авиационные ракеты (НУРС) выпустили с вертолета. В результате удара были повреждены ограждение колонии, административное здание и общежитие. Приходько добавил, что обошлось без пострадавших.

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Ранее сообщалось, что ВСУ 5 октября обстреляли Донецкую Народную Республику 22 раза. Под огонь попали Донецк, Макеевка и Горловка. Последнюю, в частности, атаковали четыре раза.

Известно, что в Калининском районе Горловки снаряды повредили жилой дом и летнюю кухню, а в Центрально-городском — магазин. Никто не пострадал.

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