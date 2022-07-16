ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке

Украинские силовики обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Калининском районе Горловке. Об этом в своем Telegram-канале написал горловский мэр Иван Приходько.

Снаряд ВСУ разорвался на территории химзавода «Стирол» около 09:00. Обошлось без пострадавших. Мэр Горловки сообщил, что в одном из гаражей предприятия оказались посечены деревянные ворота, выбило стекла.

Приходько также выложил фотографии с последствиями обстрела. На снимках показан поврежденный гараж и одно из зданий «Стирола», в котором пострадало остекление.

Источник: Telegram-канал «Приходько РИК»

Украинские нацисты в субботу также подвергли обстрелу село Озеряновка в Горловке. Приходько сообщил о прилетах за улицей Рихтера, в районе бумажной фабрики и дачных кооперативов «Роща» и «Ветеран». Также бандеровцы обстреляли поселок Михайловка. Мэр Горловки призвал жителей этих населенных пунктов уйти в укрытия.

ВСУ также уничтожили склад и здание ООО «Резинпромснаб» в городе. Пострадавших нет.