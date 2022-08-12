ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке

Украинские войска обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о возгорании на территории концерна.

«Укронацисты обстреляли завод „Стирол“. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем», — написал глава Горловки.

Согласно сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, Горловку обстреляли в 16:45 и в 16:50, оба раза — со стороны Джержинска. В первый раз по ее территории выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра, во второй — еще 12 снарядов.

Концерн «Стирол» производит минеральные удобрения. ПАО «Концерн Стирол» — самое старое предприятие химической промышленности Украины (основано в 1933 году).

Сегодня мэр Горловки также сообщал о повреждениях шести жилых домов в результате обстрелов со стороны Украины в поселках Байрак и Машзавода имени Кирова, а затем — об обстрелах поселков Зайцево, Мирный и шахты имени Изотова. Приходько попросил местных жителей покинуть улицы.