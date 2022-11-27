Спецоперация 27 ноября 2022, 21:03 ВСУ обстреляли город в Запорожской области из РСЗО HIMARS ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS Военно-гражданская администрация Полог

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Украинские войска дважды за выходные обстреляли город Пологи, расположенный на севере Запорожской области. В результате атаки пострадали шесть человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию муниципалитета.

«Дважды за выходные обстреляли Пологи. Пострадали шесть мирных жителей. Они госпитализированы и получают квалифицированную медицинскую помощь», — заявили власти.

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В ночь на 26 ноября в населенном пункте зафиксировали 25 прилетов. ВСУ использовали для обстрела гаубицы. Атаку повторили утром 27 ноября, когда украинские военные применили американские РСЗО HIMARS. В этот день насчитали шесть попаданий по Пологам.

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При обстрелах повреждения получили административные здания МЧС и полиции. Также снаряды попали в универмаг, школы, неработающие больницы и жилые дома. Сейчас в населенном пункте частично нет света и с перебоями работает мобильная связь.

Под обстрел ВСУ попала и Белгородская область. Без электроснабжения остались жители окраин Шебекина.