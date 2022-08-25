ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ утром 25 августа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра — 155 миллиметров. После 06:00 зафиксировали четыре обстрела населенного пункта.

Как указано в сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, первые пять снарядов по Горловке ВСУ выпустили в 06:00 со стороны Дылеевки. Под удар попал Никитовский район. Через 10 минут обстрел начали с направления Озаряновки. На этот раз по Центрально-Городскому району выпустили семь снарядов. В 08:30 на Горловку обрушили пять снарядов с направления Дылеевки, в 09:40 — еще три снаряда.

Кроме того, под украинский обстрел попали Калининский район Донецка и Зайцево. По Донецку бойцы ВСУ ударили американскими ракетами из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что при обстрелах Горловки со стороны ВСУ погибла 43-летняя женщина и пострадали двое детей — 12 и 17 лет. Повреждения получили два частных дома на улице Воздухофлотской, гараж на улице Филина, подстанция Трамвайно-транспортного управления администрации Горловки и восемь линий электропередачи. Без энергоснабжения остались более 35 тысяч абонентов.