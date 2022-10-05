ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии | 360°

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ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии

СЦКК ДНР: за ночь 5 октября ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк

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За первые часы 5 октября под огонь со стороны ВСУ попали три населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 06:40 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Горловка (Калининский район). Выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — рассказали сотрудники ведомства.

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О пострадавших, разрушениях и других последствиях открытия огня пока ничего неизвестно.

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Это не единственный обстрел Горловки за утро и ночь 5 октября. Только за первый час этого дня ВСУ трижды открывали огонь по этому населенному пункту. Суммарно по Горловке с 00:00 до 01:00 по местному времени (совпадает с московским) было выпущено 13 крупнокалиберных снарядов.

Также в представительстве ДНР в СЦКК за первые часы 5 октября зафиксировали прилеты и в других населенных пунктах республики. Среди них — Донецк и Макеевка. В основном их обстреливали также из тяжелой артиллерии.

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