Спецоперация 13 ноября 2022, 04:16 ВСУ обстреляли Горловку и Константиновку из РСЗО HIMARS СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку и Константиновку из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Украинские войска выпустили шесть ракет по Константиновке и Горловке в ДНР. Для атаки они использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:05 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Горловка», — заявили в представительстве.

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Там уточнили, что украинские военные выступили шесть ракет по Центрально-Городскому району.

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Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов отмечал, что всего за день количество обстрелов территории республики со стороны ВСУ выросло вдвое. Украинские войска атаковали населенные пункты региона более 50 раз.

Днем 12 ноября под обстрелы попала Новая Каховка. Бойцы ВСУ устроили атаку во время эвакуации мирного населения. В районе обстрела находились более 200 человек. В результате погиб один местный житель.