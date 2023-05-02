Спецоперация 02 мая 2023, 08:52 ВСУ обстреляли Горловку дважды за 35 минут СЦКК: ВСУ дважды обстреляли Горловку Telegram

Читать 360tv в

Украинские боевики ранним утром обстреляли Горловку два раза за 35 минут. Об этом сказано в сводке представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Сегодня ВСУ в основном атакуют территорию ДНР снарядами натовского калибра (155 миллиметров). В 05:45 со стороны Дзержинска по Горловке выпустили три снаряда, в 06:20 — еще шесть. Оба раза под удар попал Никитовский район.

Реклама

Затем, в 07:10, ВСУ обстреляли Ясиноватую из населенного пункта Очеретино (четыре снаряда калибром 155 миллиметров), а через 10 минут ударили по Михайловке пятью снарядами калибром 152 миллиметра.

За прошлые сутки украинская армия обстреляла территорию Донецкой Народной Республики 64 раза, выпустив почти 300 боеприпасов. Под огнем оказались 15 населенных пунктов, в том числе — четыре района Донецка. Поступили сведения о пострадавшей женщине в Петровском районе. Повреждены оказались восемь домостроений в Кировском и Петровском районах столицы ДНР и в Центрально-Городском районе Горловки. Кроме того, обстрелы повредили объект гражданской инфраструктуры.