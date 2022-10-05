Власти Горловки показали последствия обстрелов со стороны Украины | 360°

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Власти Горловки показали последствия обстрелов со стороны Украины

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

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Вооруженные силы Украины 5 октября обстреляли Донецкую Народную Республику 22 раза. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Макеевка. Разрушения в Горловке показал в своем Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

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В Калининском районе Горловки снаряды повредили жилой дом и летнюю кухню, в Центрально-городском —  магазин. Никто не пострадал.

Украинские войска утром 5 октября по данным на 10:36 обстреляли Донецк 16 раз, Горловку — четыре раза и дважды Макеевку. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня они использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров, а также 152 миллиметра. Огонь вели из Красногоровки, Нетайлово, Озеряновки и Орловки, Дылеевки и Дзержинска.

В общей сложности за сутки ВСУ выпустили по территории республики 193 снаряда из ствольной артиллерии и минометов, сообщила Народная милиция ДНР. Погибли два мирных жители, столько же получили ранения. Повреждения получили пять домов в Донецке, Горловке и Макеевке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

Донецк

Горловка

Макеевка

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