Спецоперация 27 декабря 2022, 07:45 ВСУ вновь обстреляли Горловку Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов «натовского» калибра

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Украинские силы вновь открыли огонь по Горловке в ДНР, это произошло утром 27 декабря. Националисты выпустили пять снарядов «натовского» 155-го калибра. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. (СЦКК).

«После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», — сказано в публикации.

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Атака велась в 06:40 со стороны Щербиновки.

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Горловка находится в 50 километрах от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол», а также угледобывающие предприятия. Горловка — один из самых крупных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Соединенные Штаты в рамках военной помощи поставили Украине гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, ВСУ их используют для обстрела Донбасса.

Ранее появилась информация, что неизвестные расстреляли семью с детьми в Макеевке (ДНР).