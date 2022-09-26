ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 07:00 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР снарядами среднего калибра РИА «Новости»

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Утром 26 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли поселок городского типа Гольмовский на территории Донецкой Народной Республики. Они использовании артиллерию среднего калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел зафиксировали в 04:45. Украинские воска вели огонь из поселка Озеряновка и выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 122 миллиметра.

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Кроме того, ночью в понедельник националисты трижды обстреляли Донецк из Орловки и Красногоровки. Они атаковали Куйбышевский, Ленинский и Киевский район семью снарядами калибром 155 миллиметров, Кировский — тремя снарядами калибром 152 миллиметра.

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За день до этого украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки. По данным штаба теробороны, пострадали два члена выездной избирательной комиссии. Мужчину и женщину контузило. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий связал нападение с попыткой помешать провести референдум о присоединении республики к России.

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