ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР | 360°

Все новости

Общество

26 сентября 2022, 07:58

Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:57

Дети пострадали при обстреле Горловки

Реклама

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:44

Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время

Технологии

26 сентября 2022, 07:40

Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков

Мир

26 сентября 2022, 07:34

Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:31

МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:22

Украинские боевики атаковали Донецк

Происшествия

26 сентября 2022, 07:20

Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:00

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:00

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР снарядами среднего калибра

Читать 360tv в

Утром 26 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли поселок городского типа Гольмовский на территории Донецкой Народной Республики. Они использовании артиллерию среднего калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел зафиксировали в 04:45. Украинские воска вели огонь из поселка Озеряновка и выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Реклама

Кроме того, ночью в понедельник националисты трижды обстреляли Донецк из Орловки и Красногоровки. Они атаковали Куйбышевский, Ленинский и Киевский район семью снарядами калибром 155 миллиметров, Кировский — тремя снарядами калибром 152 миллиметра.

Реклама

За день до этого украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки. По данным штаба теробороны, пострадали два члена выездной избирательной комиссии. Мужчину и женщину контузило. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий связал нападение с попыткой помешать провести референдум о присоединении республики к России.

ДНР

ВСУ

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама