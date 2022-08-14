ВСУ обстреляли Гольмовский из крупнокалиберной артиллерии

Утром 14 августа ВСУ открыли огонь по населенному пункту Гольмовский в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 07:45 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский», — рассказали представители ведомства.

По их данным, украинская армия выпустила по поселку городского типа пять снарядов калибром 152 миллиметра. О пострадавших, разрушениях и иных последствиях этого прилета боеприпасов со стороны ВСУ пока не сообщается.

Это не первый обстрел украинской армией территории ДНР за утро 14 августа. В седьмом часу ВСУ дважды открыли огонь по населенным пунктам республики. Первым под удары украинской армии попали Червоногвардейский район Макеевки и Куйбышевский район Донецка. Обстрел зафиксирован в 06:00 по местному времени (совпадает с московским). По обоим жилмассивам ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии.

Также снаряды калибром 152 миллиметра украинская армия выпустила по Пантелеймоновке. Обстрел этого населенного пункта зафиксирован в 06:30.