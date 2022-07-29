Бойцы ВСУ обстреляли населенный пункт Еленовка, расположенный в Волновахском районе ДНР, сообщило представительство республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел велся около полуночи со стороны Новомихайловки. По Еленовке выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Населенный пункт находится в 25 километрах от Донецка, здесь проживают около 4,5 тысячи человек.

Западные страны продолжают поставлять оружие для нужд украинской армии. При этом в Германии считают, что здесь нечем гордиться. В Кремле подчеркивают — такая политика Запада ни к чему не приведет, поскольку мирные переговоры постоянно откладываются.