Спецоперация 12 февраля 2023, 07:58 ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра СЦКК: ВСУ утром обстреляли два района Донецка РИА «Новости»

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Украинские боевики два раза за 18 минут обстреляли территорию Донецка снарядами натовского калибра — 155 миллиметров. Это следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 07:10 из населенного пункта Тоненькое ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам. ВСУ выпустили четыре снаряда. В 07:38 со стороны того же села обрушили два снаряда на Киевский район.

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А за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике зафиксировали 31 факт ведения огня со стороны украинских вооруженных сил. ВСУ выпустили 155 единиц различных боеприпасов по Донецку, Горловке, Майорску, Ясиноватой, Макеевке и Моспино. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов, в том числе с применением РСЗО «Himars» и «Град». На горловском направлении обстрелов было 12, на ясиноватском — два. В Петровском районе Донецка при обстреле погибла женщина и ранены еще четыре мирных жителя, а также повреждены четыре домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.

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