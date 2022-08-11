ВСУ обстреляли два поселка под Горловкой

Украинские войска выпустили снаряды по двум поселкам под Горловкой. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

За пять минут ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:50 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 06:55 — населенный поселок Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении.

Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Он регулярно подвергается обстрелам ВСУ в последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что ребенок подорвался на мине «Лепесток» в Донецке. Еще два человека получили ранения в Калининском районе города.