ВСУ обстреляли два поселка под Горловкой
СЦКК сообщил, что ВСУ выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой
Украинские войска выпустили снаряды по двум поселкам под Горловкой. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
За пять минут ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:50 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 06:55 — населенный поселок Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Он регулярно подвергается обстрелам ВСУ в последние несколько месяцев.
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