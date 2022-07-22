ВСУ обстреляли Донецкий хлебзавод

Украинские войска 22 июля возобновили обстрелы ДНР. Снаряды попали в здание Донецкого хлебзавода № 2, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Удары по хлебзаводу нанесли в 03:20. Пострадало здание на улице Адыгейской, 13а в Кировском районе Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, боевики выпустили из Первомайского шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

«В здании повреждено остекление, посечено оборудование, испорчена готовая продукция. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Донецка Алексей Кулемзин.

Местным жителям посоветовали не выходить из дома без острой необходимости.

Утром 22 июля ВСУ вновь обстреляли Донецк. В 07:18 они атаковали Петровский район тремя снарядами калибром 155 миллиметров. Огонь вели из Новомихайловки. За последние сутки от обстрелов в ДНР погиб один человек, семеро ранены.