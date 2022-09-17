ВСУ обстреляли Донецк, ракета попала в административное здание | 360°

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ВСУ обстреляли Донецк, ракета попала в административное здание

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ попал в административное здание в Ворошиловском районе

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Вооруженные силы Украины ударили по Ворошиловскому району Донецка, снаряд попал в административное здание. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«Под обстрелами район площади Ленина. В результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание», — написал он.

Пользователи социальных сетей сумели заснять момент атаки ВСУ на видео. От места падения ракеты в небо поднимался густой черный дым.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщил, что националисты обстреляли Донецк шесть раз, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров. Под огнем также оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города.

Два дня назад в результате очередной атаки ВСУ на Донецк в Ворошиловском районе погибла местная жительница. Министерство обороны РФ сообщало, что военным удалось сбить две украинские ракеты «Точка-У».

ДНР

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