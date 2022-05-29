Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по Петровскому району Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Националисты выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра со стороны населенного пункта Красногоровка.

Также ВСУ нанесли удар по поселку Пантелеймоновка со стороны села Новгородское, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Утром 29 мая СЦКК сообщил об обстреле поселка Гольмовский, нацисты выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу назвал невозможной победу Украины в конфликте в Донбассе.