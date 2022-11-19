Спецоперация 19 ноября 2022, 09:20 ВСУ обстреляли Донецк утром 19 ноября из тяжелой артиллерии ВСУ выпустили по Донецку пять крупнокалиберных снарядов Telegram

Читать 360tv в

Столица ДНР — Донецк — утром 19 ноября попала под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщили сотрудники представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 08:04 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк», — сообщили они.

Реклама

Представители ведомства уточнили, что удар пришелся по Кировскому району столицы республики. По их данным, ВСУ выпустили по этому месту пять снарядов калибра 152 миллиметра.

Реклама

О пострадавших, разрушениях и других последствиях прилета пока не сообщается.

ВСУ регулярно открывают огонь по Донецку и другим населенным пунктам ДНР. Девятнадцатого ноября в 21:00 по местному времени (совпадает с московским) украинская армия за полчаса выпустила 14 снарядов по республике. Под удар попал Петровский район Донецка, а также населенные пункты Минеральное и Каштановое.