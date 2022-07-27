ВСУ обстреляли Донецк трижды за 20 минут

ВСУ после 06:00 27 июля нанесли уже пять ударов по территории Донецкой Народной Республики. Донецк обстреляли три раза за 20 минут, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:50 Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка со стороны Георгиевки. По нему выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Уже через 10 минут под удар попали Куйбышевский и Кировский районы Донецка — на них со стороны Невельского обрушили еще пять снарядов того же калибра. В 07:10 обстрел продолжился со стороны Георгиевки — по Петровскому району выпустили 10 снарядов.

Чуть раньше, в 06:30 и 06:40, под ударом оказались Пантелеймоновка и Горловка (поселок шахты имени Гагарина) соответственно. В сторону этих населенных пунктов обрушились по пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» отметил, что ВС России должны продавить Донецкую дугу, освободить Авдеевку, Марьевку, откуда бьют по Донецку — тогда обстрелы прекратятся. Эксперт предрек значительные успехи в ходе спецоперации в середине августа — сентябре.