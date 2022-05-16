ВСУ обстреляли Донецк тяжелой артиллерией и разрушили школу

ВСУ за два с половиной часа обстреляли Донецк семь раз. Последний на данный момент обстрел зафиксирован в 09:10 со стороны населенного пункта Красногоровка. По Петровскому району Донецка бойцы ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, значится в сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:50 ВСУ ударили по Петровскому и Кировскому районам со стороны Новомихайловки. Было выпущено по пять снарядов калибром 122 миллиметра. В 08:30 по четыре снаряда того же калибра выпустили по Петровскому, Ленинскому и Кировскому районам Донецка. Через 10 минут под огонь вновь попал Ленинский район — по нему ударили пять снарядов.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин опубликовал в Telegram-канале видео с последствиями обстрела Петровского района. Один из снарядов попал во двор школы № 107. Судя по кадрам, в здании выбиты стекла, а на его территории образовалась воронка.

В 09:00 ВСУ также нанесли удар по населенному пункту Васильевка со стороны Авдеевки.