ВСУ обстреляли Донецк снарядами крупного калибра | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 07:34 ВСУ обстреляли Донецк снарядами крупного калибра Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку 8 снарядов натовского калибра

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Утром 21 октября украинские войска возобновили обстрел Донецка. В течение 15 минут они выпустили по городу восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По Киевскому и Куйбышевскому районам дважды выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров — в 07:00 и через 15 минут. Огонь вели из Орловки — того же населенного пункта, из которого минувшей ночью ударили по Кировскому району Макеевки, Минеральному, Яковлевке и Каштановому.

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Ночью в Донецке тоже упали снаряды. Вооруженные силы Украины ударили по Петровскому району в 02:48 из артиллерийских орудий 152 миллиметра. Огонь вели из населенного пункта Красногоровка.

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Крупный обстрел Донецка произошел в ночь с 19 на 20 октября. Украинские военные обстреляли Ворошиловский район, сильно пострадало здание местной администрации. Глава города Алексей Кулемзин показал последствия этой атаки — ударная волна сбила с фасада облицовку, а во многих окнах не осталось стекол.