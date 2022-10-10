ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами | 360°

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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк снарядами НАТО

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Украинские боевики ударили по Донецку снарядами образца войск НАТО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.

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Кроме того, под огнем украинских военных оказался город Ясиноватая, по которому также запустили три снаряда 155 миллиметров.

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О разрушениях и пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Накануне украинские военные также атаковали Донецк с применением тяжелой артиллерии.

Также ВСУ утром в понедельник ударили по населенным пунктам ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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