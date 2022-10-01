ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую | 360°

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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

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Украинские военные обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку. Они выпустили по населенным пунктам 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины — ред по направлению: 21:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — написало представительство в своем Telegram-канале.

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Следующий обстрел произошел в 21:40, когда украинские войска ударили из Орловки по Ясиноватой. Они выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Затем под атаку попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

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«В 23:00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. В 23:05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район)» — уточнили в сообщении.

Всего украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.

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