ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Утром 16 мая ВСУ выпустили 12 крупнокалиберных снарядов по Донецку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы зафиксировали в 08:30 по местному времени. Огонь вели по нескольким районам города. Однако место запуска снарядов было одинаковым, отметили в ведомстве. Все боеприпасы прилетели со стороны Новомихайловки. Всего утром 16 мая ВСУ трижды открыли огонь по Донецку.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08.30 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 08.30 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 08.30 —населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, — написали представители ДНР в СЦКК.

О пострадавших от обстрелов и иных последствиях огня со стороны ВСУ пока не сообщается.