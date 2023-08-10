Спецоперация 10 августа 2023, 07:46 ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами СЦКК: ВСУ 10 августа обстреляли Донецк кассетными боеприпасами РИА «Новости»

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Украинские боевики с начала суток уже семь раз обстреляли Донецк, причем четыре раза — в течение всего лишь 35 минут. Использовались в том числе кассетные боеприпасы. Это указано в сводке, приведенной представителем ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 02:10 со стороны Кураховки ударили по Петровскому и Кировскому районам, 10 минут спустя — еще раз по Петровскому. ВСУ использовали «обычные» снаряды натовского калибра — 155 миллиметров (в общей сложности семь снарядов).

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Через два часа удары возобновились со стороны села Нетайлово — на сей раз под огонь попали Киевский и Куйбышевский районы и применялись кассетные снаряды. В 04:40 и затем в 04:50 по Киевскому району Донецка из Нетайлово выпустили еще по три таких боеприпаса.

В 05:00 и 06:00 продолжились удары по Куйбышевскому и Киевскому районам, и пометка «кассетные» возле описания снарядов в сводке уже не появлялась.

В 07:00 ВСУ также обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.