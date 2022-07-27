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    27 июля 2022, 20:17

    ВСУ обстреляли Донецк из «Градов»

    СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО «Град»

    Полина Созыкина

    Украинские боевики выпустили по Донецку пять ракет из систем залпового огня «Град», об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

    ВСУ обстреляли Донецк из «Градов»

    ВСУ открыли огонь по столице ДНР в 19:40. С начала суток Донецк обстреливали несколько раз: по предварительным данным, в результате обстрела с украинской стороны в городе погибли три человека.

    Представители ДНР зафиксировали множество обстрелов: с 15:01 до 15:55 по республике выпустили 55 снарядов и ракет. Националисты использовали артиллерию калибром 122, 152 и 155 миллиметров, а также РСЗО «Град».

    В результате боев повреждения получила Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подачу воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку прекратили. Ремонтные работы начнутся после окончания обстрелов, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.