ВСУ обстреляли Донецк из «Градов»

Украинские боевики выпустили по Донецку пять ракет из систем залпового огня «Град», об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ открыли огонь по столице ДНР в 19:40. С начала суток Донецк обстреливали несколько раз: по предварительным данным, в результате обстрела с украинской стороны в городе погибли три человека.

Представители ДНР зафиксировали множество обстрелов: с 15:01 до 15:55 по республике выпустили 55 снарядов и ракет. Националисты использовали артиллерию калибром 122, 152 и 155 миллиметров, а также РСЗО «Град».

В результате боев повреждения получила Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подачу воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку прекратили. Ремонтные работы начнутся после окончания обстрелов, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.