Украинские войска нанесли удара по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Под огнем оказался Калининский района Донецка, по которому националисты выпустили пять ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган».

Также националисты обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из РСЗО.

Накануне украинский политик и управленец Владимир Олейник выразил уверенность, что украинские военные уничтожают мирных жителей из мести и обиды, так как потеряли надежду вернуть себе Донбасс. По его словам, они не могут принять, что люди решили не подчиняться нацисткой власти.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВСУ не способны провести массированное контрнаступление в Херсонской области, у них не хватит сил на это сил.