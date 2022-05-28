ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские националисты вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, на этот раз под огнем оказались Донецк и Ясиноватая. Об этом сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Со стороны села Авдеевка националисты выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 120 миллиметров.

Также украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив со стороны населенного пункта Красногоровка пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне СЦКК ДНР сообщал об обстреле села Доломитное, деревни Пантелеймоновка и поселка Гольмовский.