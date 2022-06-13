ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку

Украинские военные обстреляли два района Донецка и населенный пункт Яковлевка. Об атаке сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как написало представительство в своем Telegram-канале, атаку по Донецку зафиксировали в 23:36 в воскресенье, 12 июня. Вооруженные формирования Украины стреляли из Авдеевки. Они выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Обстрел Яковлевки произошел в 23:50. Украинские военные применили боеприпасы калибром 122 миллиметра. После полуночи под обстрел попал Кировский район Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 — населенный пункт Водяное — Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — уточнило представительство.

Украинские военные каждый день обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики. Ранее штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате атаки на Кировский район Донецка погиб мужчина. Травмы получили восемь человек, включая одного ребенка.