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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Пантелеймоновку и Макеевку

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Донецка, Горловки, Пантелеймоновки

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Украинские войска утром 2 сентября обстреляли Донецк, Горловку, Пантелеймоновку и Макеевку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Было выпущено выпустив в общей сложности 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04.56 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 05.05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

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Добавляется, что при атаке на Пантелеймоновку в 6.00 украинские войска применили пять снарядов этого же калибра.

Кроме того, в 06:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм. В 06:50 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению — населенные пункты Орловка — Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда этого же калибра.

ВСУ

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