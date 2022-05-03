ВСУ обстреляли Донецк дважды за 10 минут

ВСУ утром 3 мая обстреляли Донецк два раза за 10 минут. Сводку опубликовали в Telegram представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 07:20 по Донецку выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра со стороны Красногоровки. А уже в 07:29 со стороны того же населенного пункта по Петровскому району Донецка выпустили еще пять таких снарядов.

Помимо этого, в 06:55 удар пришелся по Еленовке. Со стороны Новомихайловки в ее сторону выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

За прошедшие сутки Донецк обстреливали пять раз. Также под обстрел ВСУ попали Горловка, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Железная Балка. В Горловке пострадали здания двух общеобразовательных школ, школы-интерната, дома творчества и детского сада. В Донецке ранены двое мирных жителей: 80-летняя женщина и 72-летний мужчина. Удары пришлись по двум частным жилым домам, оказались обесточенными 12 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остались тысяча жителей поселка шахты «Трудовская».